В наскальных рисунках обнаружили следы динозавров в возрасте 145 млн лет

Кроме следов динозавров, в этом районе также были найдены наскальные изображения или петроглифы, созданные людьми в доколониальную эпоху.

На северо-востоке Бразилии нашли место, где рядом со следами динозавров размещались наскальные рисунки.

Об этом пишет IFLScience.

В штате Параиба на участке Серроте-ду-Летрейру расположены три основных обнажения горных пород, где были найдены окаменевшие следы тероподов, зауроподов и игуанодонтических динозавров с раннего мелового периода. Также в этом районе находятся петроглифы, которые создавались людьми в доколониальный период.

Следы динозавров и наскальные рисунки обнаруживали по соседству и раньше, но не в такой тесной связи.

"Несомненно художники распознали следы динозавров и намеренно нарисовали петроглифы вокруг них, установив символическую связь между искусством и летописью окаменелостей", — считают исследователи.

Впервые следы динозавров в этом регионе были обнаружены в начале 20 века. Петроглифам же уделяли гораздо меньше внимания и никогда не рассматривали их в сочетании с окаменевшими следами.

Напомним, во время нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

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