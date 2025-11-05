В небе над Европой взорвался кусок кометы, двигавшийся со скоростью 81 000 км/ч - подробности (фото, видео)

Космос / © Pixabay

В атмосфере Земли произошла яркая вспышка и мощный взрыв, вызванный фрагментом кометы, вошедшим в воздушное пространство над Пиренейским полуостровом.

Об этом пишет издание IFLScience.

Инцидент произошел 2 ноября 2025 в 20:41 по местному времени. Весь путь болида (яркого метеора) с момента вхождения в атмосферу до его взрыва был зафиксирован. Съемку удалось провести станции обнаружения метеоров, расположенной в Касас-де-Мильяне, Касересе, Испания. Эта станция является частью сети AllSky7 и находится в управлении Офиса планетарной защиты Европейского космического агентства (ESA).

Анализ данных показал, что космический объект вошел в атмосферу под достаточно крутым углом. Его первая фиксация произошла на высоте 97 км (60 миль) над городом Лозан в центральной части Португалии. Пролетев около 80 км (50 миль) через слои атмосферы, объект двигался с колоссальной скоростью, которая, по оценкам, достигала 81 000 км в час (50 300 миль в час).

Понятно, что столь невероятная скорость столкнулась с жестким сопротивлением земной атмосферы. В результате трения скалистое тело быстро раскалилось, достигнув температуры в тысячи градусов Цельсия, после чего взорвалось на высоте 43 километра (26,7 миль).

Специалисты из Метеорной сети Юго-Западной Европы (SWEMN — IAA-CSIC) считают, что этот болид является фрагментом кометы, который, к сожалению, пересек орбиту Земли именно в тот момент, когда наша планета там находилась.

Это событие произошло через час после фиксации другого, несвязанного метеора в той же местности. Исследователи считают их траектории слишком разными, чтобы иметь общее происхождение.

Этот период года, в частности 2 ноября, был пиком метеорного потока Южные Тауриды, известного своими яркими метеорами, даже получившими название «Огненные шары Хэллоуина». Однако, несмотря на сезон, сеть SWEMN указала на возможную орбиту этого конкретного обломка. Судя по ней, болид не соответствует орбите Таурид, а, вероятно, является сброшенным куском другой кометы.

Напомним, ранее мы писали о том, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS сделал то, чего не предполагал ни один ученый.