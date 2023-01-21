В небе над Гавайями появилась жуткая синяя спираль: фото, видео

Вскоре после старта с американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракеты Falcon 9 компании SpaceX телескоп Subaru зафиксировал в небе над Гавайями необычное явление в форме спирали.

Об этом сообщает Space.com со ссылкой на представителей Subaru Telescope из Национальной астрономической обсерватории Японии.

По словам исследователя спутников Скотта Тилли, положение спирали на небе почти точно совпадает с местом, где должна быть вторая ступень ракеты Falcon 9 через несколько минут после запуска.

On Jan 18, 2023 (HST), в Subaru-Asahi Star Camera captured mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. spiral seems to be related to SpaceX company's launch of new satellite.

Watch the video: https://t.co/851Gz7VojV #SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e — Subaru Telescope Eng (@ SubaruTel_Eng) January 19, 2023

Вероятно, эта спираль возникает, когда верхняя степень Falcon 9 испускает неизрасходованное топливо.

В издании заметили, что такую жуткую структуру не впервые заметили после запуска ракеты SpaceX. Ранее схожее явление видели в Новой Зеландии после старта Falcon 9.

Кстати, Falcon 9 оставляет после запуска не только спирали, но и другие узоры, например, "космические медузы", наблюдавшиеся в предрассветном небе над побережьем Флориды.

Напомним, ранее орбиту Земли на ракете Falcon-9 компании SpaceX вывели украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который создали ученые Киевского политехнического института им. Сикорского.

Читайте также: