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В небе над Гавайями появилась жуткая синяя спираль: фото, видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3206
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В небе над Гавайями появилась жуткая синяя спираль: фото, видео

Фото: National Astronomical Observatory of Japan

Небесное явление, своим видом напоминающее маленькую "галактику", зафиксировал японский телескоп Subaru.

Вскоре после старта с американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракеты Falcon 9 компании SpaceX телескоп Subaru зафиксировал в небе над Гавайями необычное явление в форме спирали.

Об этом сообщает Space.com со ссылкой на представителей Subaru Telescope из Национальной астрономической обсерватории Японии.

По словам исследователя спутников Скотта Тилли, положение спирали на небе почти точно совпадает с местом, где должна быть вторая ступень ракеты Falcon 9 через несколько минут после запуска.

Вероятно, эта спираль возникает, когда верхняя степень Falcon 9 испускает неизрасходованное топливо.

В издании заметили, что такую жуткую структуру не впервые заметили после запуска ракеты SpaceX. Ранее схожее явление видели в Новой Зеландии после старта Falcon 9.

Кстати, Falcon 9 оставляет после запуска не только спирали, но и другие узоры, например, "космические медузы", наблюдавшиеся в предрассветном небе над побережьем Флориды.

Напомним, ранее орбиту Земли на ракете Falcon-9 компании SpaceX вывели украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который создали ученые Киевского политехнического института им. Сикорского.

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Дата публикации
Просмотры
3206
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