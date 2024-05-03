В небе над Украиной заметили странные вспышки и "северное сияние": что это было на самом деле

В небе над Украиной ночью на 3 мая заметили странные вспышки и цветное небо.

Причиной загадочного свечения над некоторыми областями Украины стала вторая ступень носителя ракеты Falcon 9.

Об этом сообщили The Alpha Centauri и компания SpaceX в своих социальных сетях.

"Снова таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion", – отметили в The Alpha Centauri.

⚡️Снова таинственные объекты в украинском небе!



Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

Позже сервис показал и путь запуска.

"По траектории будет видно, что примерно в 22:50 по Киеву вторая ступень Falcon 9 именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе", — рассказали в The Alpha Centauri.

В свою очередь, компания SpaceX подтвердила развертывание двух спутников WorldView Legion.

"Развертывание первых двух спутников WorldView Legion подтверждено", – сообщили в SpaceX.

В некоторых регионах Украины жители видели еще и северное сияние. Однако причиной этого назвали сильнейшую геомагнитную бурю на солнце.

Напомним, ночью 1 мая в небе над Украиной видели яркие вспышки. Поскольку воздушная тревога объявлена не была, люди решили, что это метеорит. Что на самом деле было видно в небе Украины — читайте в материале ТСН.ua.

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