В небе появится странный треугольник из света: когда и как увидеть явление

Необычное явление - зодиакальный свет - можно будет увидеть в небе с 16 февраля до конца месяца. Это свечение в виде треугольника будет видно вскоре после захода Солнца на западе и юго-западе, если небо будет достаточно темным, а Луна не будет отражать много света.

Об этом сообщило издание Live Science.

Зодиакальный свет возникает из-за рассеивания солнечного света частицами пыли, находящимися между Землей и Солнцем. Эти частицы, вращающиеся в той же плоскости, что и планеты, отражают солнечный свет, создавая характерный треугольник на небе. Явлению дали название из-за того, что оно всегда наблюдается на фоне зодиакальных созвездий - созвездий, расположенных вдоль видимого пути среди звезд, который имеет Солнце в течение года с Земли.

До сих пор ученые считали, что пыль, которая создает этот свет, образуется благодаря частицам, отделяющимся от комет при их приближении к Солнцу, когда их ледяная поверхность тает. Также существовало мнение, что столкновения астероидов порождают пыль, которая вызывает зодиакальный свет. Однако в 2020 году исследование космического аппарата «Юнона» показало, что большая часть этой пыли была выброшена с Марса, в частности во время пылевых бурь.

Лучше всего зодиакальный свет будет виден в феврале, поскольку перед весенним равноденствием, которое состоится 20 марта этого года, эклиптика резко наклоняется к горизонту в Северном полушарии.

Напомним, Китай и США усиливают наблюдение за астероидом 2024 года YR4, который может столкнуться с Землей 2032 года.

Читайте также: