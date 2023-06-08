В недрах Земли найдены таинственные гигантские горы: что говорят ученые

Гора Эверест считается самой высокой вершиной на Земле, однако теперь исследователи считают, что на планете также существуют вершины в 4,5 раза выше Эвереста, и они спрятаны в недрах планеты.

Об этом пишет Futurism.

Эти таинственные скрытые гигантские горные хребты называют зонами сверхнизких скоростей (ULVZ). Исследователи обнаружили, что они спрятаны на границе ядра и мантии Земли на глубине около 3000 км.

По словам соавторки исследования, геологи из Алабамского университета Саманты Хансен, они с коллегами обнаружили, что эти спрятанные под землей хребты расположены буквально повсюду, однако исследователи не могут понять их таинственного происхождения.

Исследователи обнаружили спрятанные горные хребты с помощью сейсмологических станций в Антарктиде. По словам Гансен, если внутренние горы достаточно большие, их можно заметить — самые высокие из них порой достигают потрясающих 38 километров, что в 4,5 раза выше Эвереста.

Хансен также отмечает, что эти внутренние горные хребты полностью скрыты от глаз человека, и их вряд ли удастся заметить, пока они не будут обнаружены сейсмическими данными землетрясений или даже атомных взрывов. Ученые до конца не понимают тайну происхождения этих внутренних хребтов планеты, однако считают, что они могут являться остатками древних океанических корок. Которые были вдавлены глубоко в недра Земли. Согласно другой теории, таинственные хребты могут оказаться частями мантии, которые были перегреты раскаленным ядром планеты.

Ранее ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли может состоять из двух отдельных слоев. Традиционно считают, что Земля имеет четыре основных слоя: кору, мантию, наружное и внутреннее ядра. Но это утверждение может оказаться неточным. Однако теперь геофизики предполагают, что все гораздо сложнее.

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