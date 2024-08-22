В недрах Земли обнаружен невероятный "тайник" с алмазами: смогут ли люди до них добраться

Согласно новому исследованию, в недрах Земли может быть скрыто более квадриллиона тонн алмазов. Но результаты, полученные учеными, вряд ли вызовут алмазную лихорадку у любителей легкой наживы.

Об этом пишет SciTechDaily.

Ученые определили, что драгоценные камни находятся на глубине более 160 километров под поверхностью нашей планеты, и это расстояние пока не способна преодолеть ни одна существующая буровая установка.

По мнению ученых, сверхглубокие алмазные "тайники" находятся в кратонных корнях — самых старых и самых неподвижных участках породы, которые расположены под центром большинства континентальных тектонических плит. Кратоны по форме похожи на перевернутые горы находятся в земной коре на глубине до 320 км. Самые глубокие их участки геологи называют "корнями".

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Исследователи подсчитали, что кратонные корни могут содержать до 2% алмазов. Учитывая объем этих геологических образований, общее количество запасов алмазов в недрах Земли может превышать квадриллион тонн, которые находятся на глубине от 145 до 240 км под поверхностью планеты.

"Это показывает, что алмаз, возможно, не является таким уж экзотическим минералом, и в геологическом масштабе является относительно распространенным. Мы не можем до них добраться, но все равно там гораздо больше алмазов, чем мы когда-либо думали", – отметил Ульрих Фол, научный сотрудник кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института.

Сейсмическая аномалия

Алмазный "тайник" удалось обнаружить благодаря наблюдениям сейсмологов. За несколько лет наблюдений и сбора сейсмических данных они обнаружили интересную аномалию: звуковые волны от землетрясений, взрывов и других подобных явлений, проходя через кратонные корни значительно ускорялись.

Отчасти это можно было бы объяснить их более низкими температурой и плотностью. Но тот скачок скорости распространения звука, который фиксировали сейсмографы, говорил о том, что разгадку аномалии нужно искать в составе пород кратонных корней.

Зачем кратонам алмазы

Чтобы определить состав кратонных корней, команда ученых в лабораторных условиях измерила скорость прохождения звука через множество различных минералов и их комбинаций. Из всех результатов с реальной картиной была сопоставима только скорость прохождения звука через породу, в составе которой был 1-2% алмазов. Это означает, что в недрах Земли содержится по крайней мере в тысячу раз больше алмазов, чем люди предполагали ранее.

"Алмаз во многих отношениях особенный. Одним из его особых свойств является то, что скорость звука в алмазе более чем в два раза выше, чем в доминирующих породах верхней мантии Земли", – пояснил Ульрих Фол.

Он добавил, кратоны похожи на "куски дерева на поверхности воды". Из-за того, что их плотность меньше окружающих пород, они не "тонут" и сохраняют свое положение относительно центра Земли и ее поверхности. А стабильность этим образованиям как раз придают вкрапления алмазов.

Напомним, в Ботсване нашли огромный алмаз весом почти полкило. Находка стала возможной благодаря специальной технологии поиска крупных драгоценных камней.

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