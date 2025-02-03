В недрах Земли обнаружили огромную колонию живых организмов

Международная группа ученых выявила больше доказательств, подтверждающих существование миллиардов организмов на глубине под поверхностью Земли.

Об этом пишет издание IFLScience.

Исследователи обнаружили формы жизни на глубине до 491 метра под океанским дном и даже глубже под землей – до 4375 метров.

Команда проанализировала образцы из более чем 50 локаций по всему миру, собранные как с поверхности, так и из глубин Земли, а также из таких мест, как пещеры и гидротермальные источники на морском дне, формирующие границу поверхности.

Относительно описания этих организмов ученые утверждают, что им удалось исследовать только малую часть из них. Однако даже этого достаточно, чтобы предположить, что генетическое разнообразие жизни под поверхностью Земли может быть сравнимо, или даже превосходить разнообразие жизни на поверхности.

Ученые оценивают, что некоторые клетки в глубокой биосфере делятся только один раз в тысячу лет.

"Понятно, что эволюционно адаптировано максимально свести к минимуму свои потребности в энергии и оптимизировать каждую часть метаболизма, чтобы быть максимально энергоэффективным", — отмечает исследователь Руфф.

Исследование оценило микробное разнообразие среди 478 архей и 964 бактерий, а также 147 метагеномов из разных морских и наземных локаций.

В будущем ученые планируют продолжить исследование, поскольку многие вопросы остаются без ответа. Например, неизвестно все способы, которыми жизнь в глубочайших слоях планеты влияет на жизнь на ее поверхности, а также наоборот.

Напомним, ученые доказали, что потусторонний мир существует.

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