В Нидерландах нашли уникальную римскую лампу в возрасте 1800 лет (фото)
Археологи обнаружили римскую масляную лампу с маской, которой почти 1800 лет. Находка украшена маской и находится в исключительном состоянии.
В Нидерландах в городе Кейк археологи обнаружили римскую масляную лампу в возрасте около 1800 лет. Изделие украшено маской и сохранилось в исключительно хорошем состоянии, что делает его находкой музейного уровня.
Об этом сообщило издание Arkeonews.
Артефакт был поднят во время раскопок, где с июня продолжаются исследования древнего римского некрополя. Это захоронение уже называют самым крупным в Брабанте: на площади 1,6 гектара обнаружено более 70 могил с монетами, вазами, украшениями и предметами обихода.
Муниципальный археолог Йохан ван Кампен объяснил, что лампа имела символическое значение — по римской традиции ее клали в могилу, чтобы она «несла свет во тьму» и сопровождала покойного в загробной жизни. Особой ценностью является орнамент изделия, ведь подобные украшения в Нидерландах встречаются очень редко.
Некрополь в Кейке был частью римского поселения Цеуклум, расположенного на реке Маас между Маастрихтом и Неймегеном. Оно играло немаловажную роль в торговле и культурных контактах в Римской империи.
Исследователей поразило состояние артефактов: многие вещи остались невредимыми благодаря погребальным обычаям. Предметы осторожно клали в могилы и засыпали песком, что позволило им пролежать в земле веками.
Пока археологи исследовали лишь около 15% территории. По предварительным оценкам площадь некрополя может достигать 6 гектаров, поэтому ученые ожидают еще более масштабных открытий.
«Каждая лопата, которую мы вкапываем в землю, открывает новую историю. Через эти предметы мы видим не только ритуалы мертвых, но и богатство и культурные связи живых», — рассказал муниципальный археолог Йохан ван Кампен.
Он подчеркнул, что находки отражают не только погребальные ритуалы, но и уровень благосостояния и культурные связи жителей региона во времена Римской империи.
