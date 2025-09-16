В Нидерландах нашли уникальную римскую лампу в возрасте 1800 лет (фото)

Римская масляная лампа. Фото: Gemeente Land van Cuijk

Реклама

В Нидерландах в городе Кейк археологи обнаружили римскую масляную лампу в возрасте около 1800 лет. Изделие украшено маской и сохранилось в исключительно хорошем состоянии, что делает его находкой музейного уровня.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Артефакт был поднят во время раскопок, где с июня продолжаются исследования древнего римского некрополя. Это захоронение уже называют самым крупным в Брабанте: на площади 1,6 гектара обнаружено более 70 могил с монетами, вазами, украшениями и предметами обихода.

Реклама

Муниципальный археолог Йохан ван Кампен объяснил, что лампа имела символическое значение — по римской традиции ее клали в могилу, чтобы она «несла свет во тьму» и сопровождала покойного в загробной жизни. Особой ценностью является орнамент изделия, ведь подобные украшения в Нидерландах встречаются очень редко.

Некрополь в Кейке был частью римского поселения Цеуклум, расположенного на реке Маас между Маастрихтом и Неймегеном. Оно играло немаловажную роль в торговле и культурных контактах в Римской империи.

Исследователей поразило состояние артефактов: многие вещи остались невредимыми благодаря погребальным обычаям. Предметы осторожно клали в могилы и засыпали песком, что позволило им пролежать в земле веками.

Пока археологи исследовали лишь около 15% территории. По предварительным оценкам площадь некрополя может достигать 6 гектаров, поэтому ученые ожидают еще более масштабных открытий.

Реклама

«Каждая лопата, которую мы вкапываем в землю, открывает новую историю. Через эти предметы мы видим не только ритуалы мертвых, но и богатство и культурные связи живых», — рассказал муниципальный археолог Йохан ван Кампен.

Он подчеркнул, что находки отражают не только погребальные ритуалы, но и уровень благосостояния и культурные связи жителей региона во времена Римской империи.

Напомним, ученые обнаружили окаменевшие останки динозавра, сохранившиеся настолько хорошо, что создают впечатление живого существа. Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на процесс окаменения, обычно предусматривающий замену органических тканей минералами.