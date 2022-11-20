В Норвегии археологи на дне озера нашли корабль возрастом более 700 лет

Ученые полагают, что это был корабль викингов.

Археологи в Норвегии во время обследования одного из водоемов заметили корабль на дне. Считается, что его возраст может достигать более 700 лет.

Об этом пишет Science Norway.

Подводный аппарат смог обнаружить обломки корабля на глубине 410 метров. Судно имеет 10 метров в длину и 2,5 метра в ширину.

Один из исследователей Ойвинд Одегорд предположил, что корабль уже находился на дне. Возможно, в результате столкновения с чем-то. Также заметили, что некоторые элементы металла стали ржаветь. Предварительно национальные СМИ объявили, что это корабль викингов.

Археологи отметили, что в начале XII-XIII веков на Мьосе происходили огромные морские сражения. Также в это время перевозили разные товары из современного Осло.

Затонувший корабль планируют приподнять. Однако с помощью роботов это будет сверхсложная задача. Ученые также пытались получить больше качественных снимков, но не смогли из-за сильного течения.

Ранее стало известно, что у побережья Хорватии исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

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