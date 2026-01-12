В Норвегии нашли 800-летнее украшение: как оно выглядит (фото)

Украшение / © popsci.com

В Норвегии, в городе Тонсберг, который считается самым старым в стране, археологи нашли золотой перстень возрастом более 800 лет с большим синим камнем в центре.

о находке сообщила археолог Линда Осхейм из Норвежского института культурного наследия (NIKU), пишет издание Popular Science.

находка была сделана прошлым летом во время раскопок в юго-восточном Тонсберге. Археолог отметила, что, впервые увидев кольцо в почве, не могла поверить, что это золото, ведь даже после столетий в земле оно сохранило характерный блеск.

Перстень небольшого размера и, вероятно, принадлежал женщине высокого социального статуса. Он украшен филигранной работой и большим синим камнем, который пока исследуют — это может быть как сапфир, так и цветное стекло.

Археологи определили примерный возраст кольца благодаря стратиграфии: слой, в котором его обнаружили, находится под слоем, датированным 1167-1269 годами, что делает украшение старше этого периода.

Открытие кольца важно для понимания социальной структуры раннего Тонсберга. Хотя считают, что богатые жители преимущественно жили в других частях города, находка свидетельствует, что они также посещали район раскопок, где преимущественно проживали ремесленники и простые горожане. Не исключено, что владелица кольца была приезжей из верхушки общества.

Исследователи подчеркивают, что украшение может быть импортированным, что открывает новые данные о связях Норвегии с другими регионами Европы в средневековье. Команда археологов продолжает изучать синий камень, чтобы окончательно определить его происхождение и ценность.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни археологи нашли древнерусское ожерельеиз 289 стеклянных бусин. 288 из них имеют желто-янтарную окраску.