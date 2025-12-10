Захоронение женщины-викинга и собаки. Фото: Музей Арктического университета Норвегии

Археологи на севере Норвегии обнаружили редкое захоронение: женщину-викинга, которую положили в небольшую лодку вместе с собакой. Могила пролежала под слоем почвы более тысячи лет и открыла новые детали о социальном статусе, быте и отношениях людей и животных в то время.

Об этом сообщило издание earth.com.

Захоронение найдено на острове Сенья и датируется примерно 900-950 годами нашей эры — периодом расцвета эпохи викингов. Тело женщины было размещено внутри деревянной лодки длиной около 5,5 метра, которая когда-то ходила по фьордам. Доски судна давно истлели, но темный отпечаток корпуса остался в песке.

Находку начали исследовать после того, как в 2023 году два любителя металлоискателя наткнулись на сигнал и откопали овальные бронзовые броши и человеческие кости. Дальнейшие раскопки доказали: это — лодочная могила, форма захоронения, которая традиционно свидетельствовала о высоком статусе человека.

Возглавляла работу археолог Аня Рот Ниеми из Музея Арктического университета Норвегии. Ее команда обнаружила на груди женщины две изысканные броши с серебряной инкрустацией, а рядом — металлический кулон, бусины и инструменты: железный серп, точильный камень, веретено и ткацкий предмет из китовой кости. Это свидетельствует, что женщина могла сочетать домашние ремесла и сельское хозяйство.

В нижней части лодки лежал полный скелет небольшой собаки. Такие захоронения известны среди элит Северной Европы и указывают на глубокую связь между людьми и животными.

Артефакты и кости изъяли в грунтовых блоках для дальнейшего лабораторного анализа. Исследователи планируют определить возраст женщины, ее состояние здоровья, рацион и даже регион где прошло ее детство. Анализ останков собаки поможет установить ее роль в хозяйстве — была ли она охотничьим помощником, сторожем или компаньоном.

Рядом нашли еще одну овальную брошь, что может свидетельствовать о наличии большего кладбища.

