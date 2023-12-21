В Норвегии обнаружили старейшее корабельное захоронение: оно переписывает историю викингов

Необходимы дополнительные исследования, чтобы составить полную картину того, как могло выглядеть судно и его предназначение.

Археологи обнаружили в Норвегии, скорее всего, старейшее известное корабельное захоронение в стране — его датировали примерно 700 годом нашей эры, которое на век опережает эпоху викингов.

Об этом пишет Live Science.

Остатки большого корабля найдены севернее подобных известных находок младшего возраста, что указывает на распространенность и развитость мореходства на больших частях Норвегии еще задолго до викингов.

Радиоуглеродная датировка указала, что корабль примерно на столетие опережал эпоху викингов, которую ограничивают 793-1066 годами. Ученые не знают, каким был корабль в кургане и кому он принадлежал, в том числе из-за того, что ряд артефактов и костей по захоронению были потеряны еще в начале прошлого века. Корабли, известные из региона археологам, использовались для боя, однако ввиду активной торговли уже в то время не исключено, что древние норвежцы имели суда и для перевозки грузов.

Местные записи говорят о том, что это место неоднократно раскапывали в течение XVIII века. Тогда исследователи обнаружили часть стены, железные гвозди, бронзовый чайник, кости животных, слой древесного угля и сидящий скелет с мечом. Однако в 1920-х годах все эти предметы были утрачены.

Теперь новое исследование древесины и заклепок заставляет археологов пересмотреть историю кораблекрушений в этом регионе.

"Открытие было сделано севернее многих ранее известных монументальных захоронений кораблей. Это также говорит нам, что морские знания и контакты на больших территориях были стандартными задолго до эпохи викингов", — считают исследователи.

Напомним, около 300 серебряных монет, которым, как считают, более 1000 лет, были найдены вблизи крепости викингов на северо-западе Дании.

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