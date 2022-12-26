В Норвегии во время строительства случайно наткнулись на похороны эпохи викингов

Дата могилы установлена на основе находившихся в ней артефактов.

Археологи обнаружили захоронение эпохи викингов, содержащею остатки щита и несколько могил во время предварительных работ по строительству дома в Осло.

Об этом пишет Heritage Daily.

Исследователи раскопали фрагменты сосуда из мыльного камня, пряжку, кельтскую брошь, ножи, серп, металлическую накладку из середины щита. Такие накладки использовались для крепления ручки щита, а также для отражения ударов.

Исследователи считают, что это захоронение принадлежит мужчине.

"Сейчас дата могилы установлена на основе находившихся в ней артефактов. Этот тип броши со сферами начал появляться примерно в 850 году нашей эры и стал распространен после 10 века нашей эры", — отметила Марианна Бугге Кремер, археолог из Управления культурным наследием. Осло.

Это первая могила викингов в Осло, богатая артефактами, которую раскопали археологи. Но многие объекты, которые можно связать с могилами викингов, в течение многих лет обнаружили, в частности, строители в Осло.

Напомним, во время исследования в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрия, ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль. Судно было полно сокровищ, уходящих в эпоху Птолемеев — династии правителей Египта IV-I веков до н.э.

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