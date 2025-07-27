В ноябре этого года инопланетяне могут атаковать Землю - New York Post

НЛО / © Pixabay

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Ученые предполагают, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который недавно вошел в Солнечную систему, может быть враждебным инопланетным космическим кораблем, который планирует атаку на Землю уже в ноябре. Хотя большинство астрономов считает его обычной кометой, новое исследование вызвало споры из-за гипотезы о внеземном происхождении этого объекта.

Об этом пишет издание New York Post

Группа ученых выдвинула гипотезу, что загадочный межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS, может быть технологическим артефактом инопланетного происхождения с потенциальной угрозой для человечества. Соответствующее исследование было опубликовано 16 июля на препринт-сервере arXiv, о чем сообщает South West News Service (SWNS).

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Объект был впервые обнаружен 1 июля и движется к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч (130 000 миль/ч). По предварительным оценкам, его диаметр может достигать до 24 км, что делает его больше Манхэттена.

Хотя изначально 3I/ATLAS считали кометой, исследователи предполагают, что это может быть замаскированный инопланетный разведывательный аппарат. Одним из авторов работы является известный астрофизик Гарвардского университета Ави Лоеб, который ранее уже заявлял о возможном инопланетном происхождении объекта Оумуамуа в 2017 году.

В новом анализе, совместно с Адамом Гиббердом и Адамом Кроулом из Initiative for Interstellar Studies (Лондон), Лоеб отмечает, что 3I/ATLAS имеет нетипичную траекторию, а его скорость значительно превышает предыдущие известные межзвездные объекты. По словам Лоеба, это может быть преимуществом для инопланетного разума, пытающегося незаметно проникнуть в нашу систему.

Согласно гипотезе, 3I/ATLAS будет проходить вблизи Юпитера, Марса и Венеры, что создает возможности для высадки шпионских устройств на эти планеты. Кроме того, в ноябре, в момент максимальной близости к Солнцу (перигелий), объект будет невидимым с Земли, что, по мнению авторов, может быть намеренной попыткой избежать наблюдений.

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«Это может быть частью стратегии, чтобы незаметно отправить на Землю устройства из точки, которую трудно обнаружить», — пояснил Лоеб в блоге.

Исследователи отмечают, что вероятность атаки нельзя исключать, а потому «могут потребоваться меры защиты». В то же время они признают, что вероятнее всего, 3I/ATLAS — это все же естественное космическое тело, но гипотеза заслуживает рассмотрения.

Однако другие ученые относятся к таким утверждениям с большой осторожностью. Например, Сманта Лоулер, астроном из Университета Реджайны (Канада), заявила, что все имеющиеся данные указывают на обычную комету, выброшенную из другой звездной системы.

«Это похоже на миллиарды комет, которые покидают наши звездные системы. Гипотеза о пришельцах — научная фантастика», — подчеркнула она.

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Крис Линтотт, астроном из Оксфордского университета, который участвовал в моделировании происхождения объекта, назвал утверждение об инопланетном корабле «полной чушью» и оскорблением для ученых, ведущих серьезные исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что болгарская провидица Баба Ванга сделала предсказание о том, что в 2025 году люди будут контактировать с инопланетной жизнью. Это якобы произойдет во время большого спортивного события, которое будет транслироваться на весь мир.