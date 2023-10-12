В образцах из астероида Бенна ученые NASA нашли основу для жизни: фото

В пробах камней и почвы из космического объекта обнаружено высокое содержание воды и углерода в виде органических соединений.

Первые исследования образцов из астероида Бенну в возрасте 4,5 млрд лет, собранных в космосе и доставленных на Землю аппаратом NASA, выявили высокое содержание углерода и воды. Эта находка может указывать на то, что именно такие космические камни принесли на нашу планету "строительные блоки" для зарождения жизни на Земле.

Об этом сообщили в NASA в среду, 11 октября, в ходе демонстрации доставленных на Землю образцов астероида.

Миссия OSIRIS-REx собрала камень и пыль из Бенну в 2020 году, капсула с драгоценным грузом успешно вернулась на Землю чуть больше двух недель назад, приземлившись в пустыне Юта.

Научное сокровище из глубин космоса

В течение двух недель научная группа проанализировала некоторые камни и пыль с помощью сканирующего электронного микроскопа, выполняя инфракрасные измерения и анализ химических элементов. Они также использовали рентгеновские лучи, чтобы создать 3D-модель одной из частиц, чтобы обнаружить ее состав, открывая, по словам главного исследователя миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта, это "научное сокровище".

Исследование образцов астероида Бенну специалистами NASA / Фото: NASA

"Первый анализ показывает, что образцы содержат большое количество воды в форме гидратированных глинистых минералов, а также углерод — как в форме минералов, так и органических молекул", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Ключ к секрету появления жизни на Земле

Важным открытием являлись водоносные глинистые минералы, найденные в образцах астероида. Ученые предполагают, что именно таким образом вода попала на первобытную Землю.

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"Причина того, что Земля является миром, пригодным для жизни, что у нас есть океаны, озера, реки и дожди, заключается в том, что эти глинистые минералы попали на Землю 4 миллиарда лет назад, сделав наш мир пригодным для жизни", — сказал Данте Лауретта.

Первоначальный анализ также выявил в доставленных из астероида образцах сульфидные минералы, которые, по словам профессора Лауретты, являются "важным элементом для планетарной эволюции и биологии", минералы оксида железа под названием магнетит, реагирующие на магнитные поля, и другие минералы, которые могут быть важными для органической эволюции.

Начальный анализ образцов из астероида Бенну выявил разные элементы / Фото: скриншот с видео

Научная группа была в восторге от обнаружения органического вещества и большого количества углерода, являющегося важным элементом для всей жизни, сказал доктор Дэниел Главин, аналитик OSIRIS-REx.

Подробный анализ частиц обнаружил углерод в виде органических молекул / Фото: скриншот с видео

Сколько времени будут продолжаться исследования

В течение следующих двух лет ученые будут анализировать камни и почву в специальной чистой комнате в Космическом центре Джонсона.

Образец также будет разделен и отправлен в лаборатории по всему миру, включая партнеров миссии OSIRIS-REx в Канадском космическом агентстве и Японском агентстве аэрокосмических исследований.

Приблизительно 70% образцов останется неприкосновенным в хранении, чтобы будущие поколения с лучшими технологиями могли узнать больше, чем это возможно сейчас.

Напомним, приземление капсулы с драгоценным грузом NASA транслировали в прямом эфире 24 сентября.

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