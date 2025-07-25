В Одессе определили точное местоположение Хаджибейского замка (фото)

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

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В Одессе археологи поставили точку в почти 200-летнем научном споре: точное местоположение османской крепости Хаджибей окончательно установлено. Руины укреплений обнаружили в центре города — между памятником Дюку, фуникулером и южными аллеями Приморского бульвара. Раскопки проводили специалисты Института археологии НАН Украины совместно с Университетом Ушинского.

Об открытии сообщил ректор Южноукраинского национального педагогического университета Андрей Красножон.

Исследователи нашли фронтальную стену артиллерийской батареи XVIII века, которая была пристроена к замку со стороны моря. Обнаруженные конструкции — это фрагменты оборонительного сооружения, которое взорвали войска Российской империи после захвата в 1789 году, а затем окончательно разобрали на стройматериалы.

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План застройки. Фото: Андрей Красножон

План замка. Фото: Андрей Красножон

План замка. Фото: Андрей Красножон

В ходе раскопок зафиксирован и угловой стык двух стен, а также следы демонтажа куртин и мощные наслоения османской керамики, бронзовых изделий и капителей. Уникальность заключается в том, что часть оборонительных стен упиралась в античный культурный слой V века до н.э., связанный с древнегреческим поселением Гавань Истриан. Археологи также обнаружили остатки генуэзской фактории XIV века — крепости Джинестра.

Раскопки подтвердили и предположение, что плато с высотой +32 м имело стратегическое значение — обеспечивало контроль над гаванью и устьями двух балок: Военной и Карантинной. На картах XVIII века эта территория обозначалась как ключевая для обороны города.

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

По оценке специалистов, сама батарея появилась позже основного замка — когда османы получили дальнобойные пушки. Полностью исследовать капитальные сооружения крепости, вроде башен и внутренних укреплений, еще предстоит. Археологи уже локализовали зону поисков и планируют дальнейшие исследования.

Еще в 2021 году георадар показал аномалии на Приморском бульваре — и теперь раскопки подтвердили, что под памятником Дюку сохранились остатки Хаджибейской крепости.

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Ученые считают, что это открытие подтверждает тесную связь Одессы с античным, османским и европейским прошлым.

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

Археологические раскопки. Фото: Андрей Красножон

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