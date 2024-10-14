В Одесской области заметили самую яркую комету за последнее десятилетие (фото)

В Одесской области была замечена самая яркая за последние 13 лет комета ATLAS. Она пролетела над Черноморском в Одесской области в воскресенье вечером, 13 октября.

О явлении пишут местные СМИ.

В то же время в Главной астрономической обсерватории НАН Украины пока не подтверждали пролет кометы.

Ранее научно-популярное издание о космосе Space предупреждало, что над западным горизонтом 13 октября после заката появится комета C/2023 A3 (Цзицзиньшань – ATLAS).

Комета ATLAS пролетела над Черноморском в Одесской области

Как стало известно, 12 октября комета достигнет своей ближайшей точки к нашей планете, пролетев на расстоянии около 70 миллионов километров от Земли примерно посредине между нами и Солнцем.

"Лучшие условия для наблюдения за этим космическим объектом в северном полушарии будут продолжаться от 13 до 15 октября и в течение следующих двух недель, но при благоприятной погоде. Комету можно будет увидеть сразу после захода Солнца, низко над горизонтом. Астрономы прогнозировали яркость кометы на Уровни -2 звездной величины, что сделает ее легко заметной на вечернем небе ", — говорится в сообщении.

Увидеть первыми комету могли жители южного полушария 28 сентября, но на утреннем небе. Теперь комета переместилась в северное полушарие и стала доступна для наблюдений вечером.

Ранее мы сообщали, что комета, которую не видели более 80 000 лет, будет видна с Земли.

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