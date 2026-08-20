В одной из стран роботов уже ставят на место людей: какие профессии они могут отнять

Робот

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В Китае человекоподобных роботов начали испытывать в условиях, максимально приближенных к реальной работе. Машины убирают комнаты, складывают одежду, работают в отелях и библиотеках и выполняют бытовые задания.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

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Испытания проходят в рамках вторых Всемирных игр человекоподобных роботов (WHRG). В отличие от традиционных соревнований здесь проверяют не скорость или спортивные способности машин, а то, насколько эффективно они могут выполнять работу, которую сегодня делают люди.

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Уборщики и работники по дому

Во время одного из испытаний работы должны были убрать гостиную, сложить одежду в спальне, а также постирать и развесить белье в ванной и балконе.

Дополнительно они получали неожиданную задачу: после голосовой команды нужно было доставить посылку в другое помещение, а затем вернуться к предыдущей работе.

За ошибки – столкновение, падение предметов или выход за пределы определенной зоны – работы теряли баллы. Если при выполнении задания вмешивался человек, то результат оценивали ниже.

Работники гостиниц

Отдельные испытания проходили непосредственно в Beijing Continental Grand Hotel.

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За 30 минут работам нужно было доставить багаж гостей в номера, пополнить запасы полотенец, тапочек и воды, забрать постельное белье и застелить кровати.

При этом оценивалась не только скорость, но и аккуратность и способность работать автономно.

Реальные гостиничные условия оказались сложным тестом: узкие коридоры, багаж, загруженные тележки, мягкие предметы и длинные последовательности действий значительно усложняют работу машин.

Библиотекари

Работов также испытывали в действующей библиотеке.

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Через полчаса они должны были собрать возвращенные книги, правильно расставить их на полках и исправить ошибки в размещении.

Таким образом, проверяли способность машин распознавать предметы, точно ими манипулировать и логически выполнять последовательность задач.

Работы для точного ручного труда

В программе также есть тесты на маленькую моторику. Работам предлагают, в частности, подбирать бобы и завинчивать винты.

Разработчики считают, что успешное выполнение таких операций может свидетельствовать о готовности технологий перейти от демонстрационных прототипов к практическому использованию.

Главная проблема – работать без человека

Одной из ключевых целей разработчиков остается полная автономность. Многие роботы все еще нуждаются в дистанционном управлении или помощи оператора, а это значит, что они пока не могут полностью заменить работника.

Поэтому испытания переносят со стандартных площадок в гостиницы, дома и библиотеки. Там проверяют одновременно механику роботов, алгоритмы, распознавание окружающей среды и способность адаптироваться к непредсказуемым ситуациям.

Вторые Всемирные игры человекоподобных роботов запланированы на 22-26 августа в Пекине. В них должно принять участие 666 команд и 2056 роботов из 16 стран.

Напомним, ранее Unitree Robotics презентовала гигантскую работу GD01 стоимостью около 574 тыс. дол. Вес устройства вместе с пилотом составляет около 500 кг. В демонстрационном видео робот с пилотом в кабине передвигается на двух или четырех конечностях, а также способен пробивать кирпичную стену.

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