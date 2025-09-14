В океане есть тысячи тонн золота: ученые объяснили, можно ли его достать (фото)

Ученые оценили запасы золота в океане / © Associated Press

Вода в мировом океане действительно содержит золото — иногда даже в виде частиц, которые можно увидеть невооруженным глазом. Однако его концентрация настолько низка, что извлекать этот металл из морской воды практически нереально.

Об этом говорится в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Как отмечают исследователи, золото попадает в океан из рек, пыли, а также через гидротермальные источники на дне. Там оно частично оседает в минералах или связывается с хлоридами, поэтому распределяется в воде очень тонким слоем.

Золото в океане Фото: earth

По данным известного исследования, средняя концентрация золота в Атлантике и Северо-Восточной части Тихого океана составляет всего 50–150 фемтомолов на литр. Это означает, что в одном литре морской воды содержится лишь несколько триллионов грамма золота. Общая оценка — примерно 1 грамм металла на 100 миллионов тонн морской воды.

На дне океана также есть залежи золота, однако они находятся на глубине более километра и преимущественно «запечатаны» в горных породах. Добраться до них можно только с помощью бурения и сложных подводных операций, которые стоят значительно дороже потенциальной добычи.

Идеи сочетания опреснительных заводов с «золотодобывающими установками» так и не вышли за пределы лабораторных экспериментов. Причина — экономика процесса: слишком низкие концентрации и высокая энергозатратность делают добычу невыгодной.

По оценкам ученых, в мировом океане находится около 14 миллионов килограммов растворенного золота, которое обновляется в среднем раз в 220 лет. В то же время, большинство металла не накапливается вблизи гидротермальных источников, а рассеивается в толще океана.

Ученые отмечают: истории о «золотых богатствах океана» являются скорее мифом, чем реальностью. На самом деле, это пример того, как точные измерения и современные технологии помогают отделить научный факт от фантазии.

