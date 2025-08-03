В океане найдена загадочная граница, которую медузы не пересекают

Медуза / © Pixabay

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Ученые впервые задокументировали биогеографическую границу, разделяющую два типа медуз в океане. Хотя они генетически похожи, одна форма не выходит за пределы северных широт, что может быть связано с защитой от хищников и экологическими условиями.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

В зоне так называемого северного севера, более чем на 1000 метров под поверхностью, медузы подвида Botrynema brucei ellinorae плавают в водном столбе, имея две четко отличающиеся формы. Одни имеют «капюшоны» с характерной бугристой структурой сверху, другие — гладкие, без бугорка.

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Новое исследование распространения этих двух морфотипов выявило удивительное явление на широте 47 градусов северной широты.

«Оба типа встречаются в арктических и субарктических регионах», — объясняет морской биолог Хавьер Монтенегро из Университета Западной Австралии, — «Но медуз без бугорка никогда не находили южнее района Североатлантического течения, простирающегося от Больших Банок у Ньюфаундленда до северо-западной Европы».

В некоторых частях мира даже при отсутствии физических препятствий существуют линии, разделяющие распространение животных. Известные примеры — линия Уоллеса в Индонезии, а также линии Лайдеккера и Вебера, которые разделяют острова Юго-Восточной Азии от Австралии и Папуа Новой Гвинеи.

С одной стороны этих линий обитают одни виды, с другой — совсем другие. Такие границы называют фаунистическими барьерами — их формируют экологические условия, исчезнувшие физические преграды, океанические течения и другие факторы.

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Обнаружить такие барьеры сложно, особенно в глубоком океане, где крайне враждебные условия: огромное давление, низкие температуры и отсутствие света. Единственный способ исследовать такие глубины — это роботы с дистанционным управлением.

Монтенегро и его коллеги собирали образцы медуз с исследовательских судов с помощью сетей и подводных аппаратов. Они также изучали исторические данные и фотографии.

Генетический анализ показал, что медузы с бугорком и без бугорка — это представители одной генетической линии. Однако медузы с бугорком распространены по всему миру, а без бугорка — только севернее 47 градусов, что свидетельствует о существовании полупроницаемого фаунистического барьера в районе Североатлантического течения.

«Различия в форме, несмотря на сходство генетического материала, намекают на существование неизвестного глубоководного биогеографического барьера в Атлантическом океане», — говорит Монтенегро.

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Он предполагает, что этот барьер удерживает медуз без бугорка на севере, тогда как медузы с бугорком могут свободно мигрировать южнее, и, возможно, бугорок дает им преимущество в борьбе с хищниками вне Арктики.

Хотя медузы без бугорка пока не пересекают границу, причина этого пока остается загадкой. Предыдущие исследования описывают Североатлантическое течение как зону перехода с миксом бореальных и субтропических видов, что указывает на распределение по экологическим условиям.

Это открытие подчеркивает, насколько мало мы знаем о жизни в глубинах океана и что подобных барьеров может быть много по всему миру.

«Наличие двух разных форм в пределах одной генетической линии показывает, что нам нужно больше исследовать биоразнообразие желеобразных морских животных», — резюмирует Монтенегро.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Шотландии нашли медузу, которую считали пропавшей почти полвека. Depastrum cyathiforme в последний раз видели во Франции в 1976 году.