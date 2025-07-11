В океане обнаружили необычного хищника на глубине 8000 метров: как выглядит

В океане обнаружили необычного хищника на глубине 8000 метров

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В загадочной Атакамской впадине, находящейся на глубине почти 8000 метров в Тихом океане, ученые совершили сенсационное открытие. Они нашли новый вид ракообразных, названный Dulcibella camanchaca, ставший первым обнаруженным активным хищником на такой невероятной глубине.

Об этом пишет Т4.

Это открытие, опубликованное в журнале Systematics and Biodiversity, полностью разрушает предварительные представления о том, что глубоководные экосистемы населены только падальщиками. Ученые много лет полагали, что в глубоких, темных и холодных частях океана могут жить только существа, едящие мертвые останки. Эти останки медленно опускаются с поверхности.

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Но исследование Dulcibella camanchaca — это существо размером менее четырех сантиметров — показывает: тамошняя жизнь намного сложнее. У этого существа есть тело, гибкие конечности и особый ротик. Это показывает, что она охотится за меньшими организмами. Это означает, что Dulcibella camanchaca — хищник.

Революционные технологии и новый род

Эта уникальная находка стала возможной благодаря передовым технологиям. В октябре 2023 года научно-исследовательский корабль Abate Molina развернул роботизированный посадочный модуль, который на глубине 7902 метра зафиксировал Dulcibella camanchaca. Несмотря на неисправную камеру, помешавшую съемке в реальном времени, исследователи использовали секвенирование ДНК и морфологический анализ. Это позволило не только подтвердить, что этот вид абсолютно новый для науки, но и определить его как представителя ранее неизвестного рода. Это свидетельствует о том, сколько еще неоткрытого скрывают глубины океана.

Dulcibella camanchaca.

Одной из интересных особенностей Dulcibella camanchaca является его значительный размер, являющийся проявлением абиссального гигантизма. Это явление, когда глубоководные существа становятся больше своих мелководных родственников, до сих пор не имеет полного объяснения, но может быть адаптацией к ограниченным ресурсам.

Присутствие этого активного хищника на таковой глубине бросает вызов всем прошлым представлениям о структуре глубоководных экосистем. Она указывает на то, что пищевые сети там намного сложнее и динамичнее.

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Dulcibella camanchaca.

Напомним, перуанские археологи объявили об открытии древнего города Пенико на севере страны, возраст которого составляет около 3500 лет. Это поселение, расположенное примерно в 200 км севернее Лимы на высоте 600 метров над уровнем моря, считается важным торговым центром, связывавшим тихоокеанское побережье с Андами и регионом Амазонки.