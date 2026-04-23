В океане возле Аляски нашли загадочный «золотой шар»: ученые выяснили, что это

Золотой шар / © NOAA

Ученые наконец раскрыли тайну загадочного «золотого шара», который обнаружили во время глубоководной экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в Аляскинском заливе 2023 года.

Об этом сообщили в NOAA.

Необычный золотистый объект нашли на глубине около 3250 метров — он был прикреплен к скале и имел отверстие посередине. После находки ученые выдвигали различные версии: от яйцевой оболочки или мертвой губки до других предположений. Открытие вызвало значительный общественный интерес и оживленное обсуждение.

В конце концов специалисты установили: «золотой шар» оказался остатком мертвых клеток, которые образовались у основания гигантской глубоководной анемоны вида Relicanthus daphneae. Именно этой частью организм прикреплялся к каменистому дну.

Для разгадки ученым понадобилось несколько лет. Объект исследовали в NOAA Fisheries и Смитсоновском национальном музее естественной истории, применяя интегративный таксономический подход: анализировали физическую структуру образца, его клетки и генетический материал.

Во время первичного осмотра исследователи обнаружили, что объект состоит из волокнистого слоистого материала и содержит книдоциты — жалящие клетки, характерные для книдарий, к которым относятся кораллы и актинии. Впоследствии специалисты определили спироцисты — тип клеток, присущий группе Hexacorallia.

Сначала ДНК-анализ не дал четкого ответа из-за примеси генетического материала других микроорганизмов. Однако более глубокое секвенирование всего генома и анализ митохондриальной ДНК подтвердили: образец почти идентичен известному геному Relicanthus daphneae. Дополнительно ученые сравнили его с подобным образцом, найденным в 2021 году во время другой океанографической экспедиции.

В NOAA отметили, что хотя эта загадка уже раскрыта, глубокий океан до сих пор скрывает множество неизвестного. По словам исследователей, современные методы, в частности секвенирование ДНК, помогают идентифицировать странные организмы и объекты, найденные на больших глубинах.

