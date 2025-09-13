В океане живет медуза-гигант: весит тонну и распускает ядовитые щупальца на 30 метров

Cyanea capillata. Фото: W.carter

Мировые глубины скрывают существ, которые по размерам не уступают даже китам. Среди них — медуза львиная грива (Cyanea capillata), которая считается самой тяжелой в мире: ее масса может достигать целой тонны, о чем свидетельствуют данные Книги рекордов Гиннесса.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Щупальца львиной гривы вырастают до 30,5 метра, а по некоторым свидетельствам — даже до 37 метров. Они собраны в восемь пучков и могут насчитывать до 1200 отростков. Именно эти придатки помогают медузе охотиться: они поражают добычу нейротоксинами, парализуя рыбу или даже других медуз.

Свой образ «львиной гривы» существо получило из-за густых щупальцев, которые обрамляют купол и создают впечатление облачной короны. Самый большой известный экземпляр был зафиксирован еще в 1856 году у побережья Северной Америки: тогда диск медузы достигал более двух метров в диаметре.

Впрочем, среди ученых идут споры, действительно ли львиная грива является самой большой медузой. Конкуренткой считают медузу Номуры, которая встречается в Желтом и Южнокитайском морях. Ее вес может превышать 200 килограммов, а диаметр купола — достигать двух метров. Особенностью этого вида является чрезвычайно быстрый рост: за год они могут вырасти до рекордных размеров, создавая серьезные трудности для рыбаков.

Интересный контраст составляют и самые маленькие в мире медузы — ируканджи. Их купол достигает всего пяти сантиметров, а щупалец — всего четыре. Но, несмотря на крошечные размеры, они являются одними из самых ядовитых существ в природе и способны представлять смертельную опасность для человека.

