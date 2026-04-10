Найденный остров. Фото: Институт Альфреда Вегенера / Кристиан Хаас

Реклама

Научная экспедиция Института Альфреда Вегенера (AWI) во время исследований в Антарктиде случайно открыла новый остров в районе моря Уэдделла. На борту немецкого ледокола «Поларстерн» находилась команда из 93 человек.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Остров заметили случайно во время непогоды, когда судно изменило курс и искало укрытие недалеко от острова Жуанвиль. Сначала исследователи обратили внимание на объект, который выглядел как загрязненный айсберг.

Реклама

Специалист по подводному картографированию Саймон Дройтер объяснил, что эта зона на картах обозначалась как опасная для судоходства, однако без четкого уточнения, что именно там находится.

После приближения к объекту на расстояние около 150 метров стало понятно, что он имеет каменистую структуру. Для детального осмотра использовали дрон.

Выяснилось, что это небольшой остров длиной примерно 130 метров и шириной около 50 метров, который возвышается над уровнем моря ориентировочно на 16 метров.

По словам исследователей, остров долго оставался незаметным из-за ледового покрова — на спутниковых снимках он почти не отличался от айсбергов, дрейфующих в этой части Антарктики.

Реклама

«Эксперты не понимают, почему остров обозначен как опасная зона на морской карте, но не как береговая линия в других наборах данных», — говорится в статье.

Сейчас остров не имеет официального названия. После завершения необходимых процедур его планируют внести в карты. В соцсетях тем временем уже предлагают варианты названий.

В то же время это открытие появилось на фоне сообщений о формировании нового участка суши возле Венеции. Там песчаная отмель Бакан, которая ранее появлялась лишь сезонно, в последние годы стала постоянной.

Она достигла около 250 метров в длину и примерно 10 метров в ширину и постепенно заросла растительностью. На участке уже сформировалась собственная экосистема — там растут болотные растения, камыш, цветы и солеустойчивые деревья. В то же время специалисты предостерегают, что такие изменения могут влиять на естественный баланс лагуны.

Реклама

