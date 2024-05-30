В OpenAI оценили влияние генеративного искусственного интеллекта на экономику

Генеративный искусственный интеллект только начинает ощущать свое экономическое влияние.

Об этом заявила главный технический директор OpenAI Inc. Мира Мурати, пишет Bloomberg.

Последняя модель GPT-4o от OpenAI, которая помогает пользователям создавать такой контент, как текст, презентации и видео, становится более интуитивной в использовании и стимулирует ее внедрение.

По словам Мурати, люди все чаще используют инструменты ИИ для таких задач, как кодирование, написание и административная работа.

"Мы не совсем осознаем, какое влияние это окажет на бизнес и на работу, поскольку это только начинается ", — сказала она.

OpenAI сталкивается с обострением конкуренции со стороны таких конкурентов, как Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., являющейся материнской компанией Facebook, стартап Anthropic и xAI Илона Маска. Ранее в этом месяце OpenAI выпустила чат-бот GPT-4o, который Мурати рекламировал как будущее взаимодействия между людьми и машинами.

" Разработка искусственного интеллекта сейчас очень конкурентна. На самом деле может быть действительно хорошей, если это соревнование за безопасность, а люди не срезают углы", — добавила Мурати.

Также мы писали, что благодаря ученым Гронингенского университета (Нидерланды) искусственный интеллект научился распознавать сарказм.

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