В OpenAI рассказали, почему не открывают функцию клонирования голоса

ChatGPT / © Pexels

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В 2024 году компания OpenAI представила новую технологию Voice Engine — искусственный интеллект, способный точно воспроизводить человеческий голос по образцу всего 15-секундной аудиозаписи.

Об этом пишет Т4.

Этот инструмент сразу вызвал значительный интерес из-за своего потенциала. Однако, несмотря на масштаб анонса, функция так и не стала доступна широкой общественности. Как выяснилось, причиной стали серьезные опасения по поводу безопасности и возможных этических проблем.

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За время своего существования ChatGPT получил много новых функций: теперь он может не только создавать тексты, но и создавать отчеты, обрабатывать изображения и даже анализировать веб-страницы. Но, несмотря на планы сделать его частью ChatGPT или выпустить отдельно, Voice Engine остается в доступе только для ограниченного круга партнеров.

Причина — высокий риск злоупотреблений. Эксперты предупреждают: клонирование голоса может быть использовано для создания убедительных фейков, включая голоса политиков или известных лиц. Такой инструмент может способствовать распространению дезинформации.

Кроме этого есть еще одна опасность — злоумышленники могут подделывать голоса родственников или друзей, чтобы обманывать людей и выманивать деньги.

Примером потенциальных злоупотреблений стали дипфейки, которые активно распространялись после появления инструментов генерации изображений. Тогда еще не действовали достаточно жесткие ограничения, поэтому многие могли создавать изображения сомнительного характера.

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В случае с Voice Engine аналогичная вольность могла бы привести к еще более масштабным проблемам. Клонированные голоса — это очень чувствительная область, которая требует тщательного контроля.

Тем не менее, в технологии есть и полезные направления применения. Например, она может быть использована для дубляжа фильмов на разных языках без потери подлинности голоса актера.

Также она помогает людям с недостатками речи или тем, кто потерял способность говорить. Еще один вариант — мгновенный перевод с одного языка на другой с сохранением голосового тембра и интонаций.

Однако OpenAI решила действовать осторожно. Voice Engine все еще находится в стадии тестирования с ограниченным кругом партнеров. Компания исследует разные сферы использования: от логопедии до образовательных проектов и создания голосов для цифровых персонажей.

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По данным TechCrunch, еще в марте 2024 г. OpenAI намеревалась выпустить эту функцию как API под названием Custom Voices. Доступ должны были получить первые сто разработчиков, которые смогли бы доказать социальную пользу или ответственный подход к применению.

Компания даже зарегистрировала торговую марку и подготовила ценовую политику. Но реального запуска так и не произошло.

Учитывая последние случаи мошенничества с использованием искусственного интеллекта, осторожность OpenAI выглядит вполне логичной. Компания не хочет повторения ситуаций, когда технологии выходят из-под контроля. Ее подход свидетельствует о серьезном отношении к ответственности за новые возможности ИИ.

Когда именно Voice Engine станет общедоступным, пока неизвестно. Но очевидно, что это произойдет только тогда, когда будут внедрены надежные защитные механизмы, а пользователи достаточно осведомлены о преимуществах и рисках таких технологий.

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