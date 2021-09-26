В организмах младенцев обнаружили в 13 раз больше микропластика, чем у взрослых

В организмах младенцев обнаружили в 13 раз больше микропластика, чем у взрослых

Эти показатели считают серьезной опасностью.

Американские врачи обнаружили, что в кале годовалых детей в 13 раз больше микропластика, чем в фекалиях взрослых. Они исследовали содержание полиэтилентерефталата и поликарбоната в образцах стула десяти взрослых, шести годовалых детей и трех новорожденных.

Авторы считают, что микропластик попадает в кишечник детей из бутылочек для кормления, а также от синтетических ковровых покрытий. Исследование было опубликовано в издании Environmental Science & Technology Letters.

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В ходе исследования оказалось, что в испражнениях детей содержание полиэтилентерефталата оказалось в 13 раз выше, чем у взрослых. В частности, средняя концентрация в кале детей равнялась 36 тыс нанограмм на грамм фекалий, а в кале взрослых — 2,6 тыс нанограмм на грамм. При этом, разница в содержании поликарбоната была не такой ощутимой.

Авторы исследования отмечают, что проглатывание микропластика несет в себе серьезную опасность, поскольку такие части способны попадать в кровь и вызвать воспаление тканей и клеточную смерть.

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