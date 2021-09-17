В озоновом слое атмосферы образовалась рекордно большая дыра — ученые

Дыра быстро увеличивается в размере.

Исследователи Службы мониторинга атмосферы имени Коперника сообщили, что над южным полушарием Земли в озоновом слое атмосферы образовалась дыра, которая на 75% больше от всех ранее зафиксированных.

Об этом пишет The Guardian.

Обычно озоновые дыры образуются над южным полушарием Земли из-за разрушение озона под действием солнечных лучей и атмосферных выбросов от деятельности человека. Особенно вредными для озона являются выбросы фреона — газа, используемого в холодильных установках и аэрозольных системах.

Ученые сообщили, что нынешняя дыра быстро увеличивается в размере.

"На данном этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться нынешняя озоновая дыра. Однако в этом году она чрезвычайно похожа на дыру 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных", — сообщил директор службы мониторинга атмосферы имени Коперника Винсент-Анри Пеуч .

Что такое озоновая дыра?

Значительное снижение концентрации озона в озоновом слое планеты защищает планету от ультрафиолетового облучения. В случае уменьшения концентрации озона такое облучение может навредить людям и животным, также оно нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских обитателей и растений.

Напомним, из-за аномально низких температур над Северным полюсом в начале года там начала образовываться новая озоновая дыра — сейчас она достигла площади в рекордные миллион квадратных километров.

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