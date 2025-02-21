В парке нашли "шерстистого дьявола": что это такое (фото)

Исследователи отмечают важность сохранения этого вида, поскольку он может обладать потенциальными лечебными свойствами.

Национальный парк Биг-Бенд в Техасе в 2024 году представил особенно редкое растение – "шерстистого дьявола". Это первый новый род и вид растений, обнаруженный в этом парке с 1976 года.

Об этом сообщает iflscience.com.

Новый вид растений получил предложенное общее название "шерстистый дьявол": "шерстистый" – из-за пушистого вида, а "дьявол" – из-за двух красных лучевых цветков, напоминающих рога, и близость к местности, известной как "Логово Дьявола".

Научное название растения Ovicula biradiata также отображает схожие темы. Ovicula происходит от латинского слова "маленькая овца"; это имеет смысл, учитывая его пушистость, а также то, что в Биг-Бенде обитает знаковая пустынная толсторогая овца. Biradiata, в свою очередь, означает "бирадиальный" и указывает на два почти симметричных лучевых цветка.

Растение впервые заметила в жарком пустынном ландшафте парка в марте 2024 года волонтер парка Деб Менли, загрузившая его фото в iNaturalist. Растение заинтересовало команду ботаников, получивших разрешение от администрации парка собрать больше образцов.

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Изучая растение, они определили, что это нечто довольно неожиданное – подсолнечник.

"О. biradiata является членом семейства подсолнечных, хотя на первый взгляд не похож на своих родственников в форме солнечных лучей", – сказал доктор Исаак Лихтер Марк, ответственный автор исследования, описывающий новый вид.

Эколог не ошибается – быстрый взгляд на "шерстистого дьявола" создает впечатление, будто кто-то пытался сделать цветок из пушистых частей кактуса. Однако внешность может быть обманчива, и именно здесь на помощь приходит генетика.

"После секвенирования его ДНК и сравнения с другими образцами в гербарии [Калифорнийской академии наук] мы обнаружили, что это маленькое пушистое растение является не только новым видом в группе подсолнечных, но и настолько отличается от своих ближайших родственников, что заслуживает создания совершенно нового рода", — объяснил Лихтер Марк.

Последний род растений был задокументирован в национальном парке США почти 50 лет назад, когда в Национальном парке "Долина Смерти" открыли кустарник Dedeckera eurekensis, известный как июльский золотарник.

Но, хотя "шерстистого дьявола" удалось найти совсем недавно, есть вероятность, что он уже находится под угрозой исчезновения.

"Из-за изменения климата, которое делает пустыни более горячими и сухими, высоко специализированные растения, такие как "шерстистый дьявол", оказываются на грани вымирания. Мы наблюдали это растение лишь в трех узких местах на северном краю парка, и возможно, что мы задокументировали исчезающий вид", – сказал Лихтер Марк.

Именно поэтому точное местоположение "шерстистого дьявола" держат в тайне, чтобы команда успела более тщательно изучить растение и определить, следует ли вносить его в список Закона о исчезающих видах.

Обеспечение сохранения растения важно по нескольким причинам, но особенно команда отмечает, что есть вероятность, что "шерстистый дьявол" может обладать лечебными свойствами.

"Под микроскопом мы заметили специфические железы, известные наличием соединений с противораковыми и противовоспалительными свойствами в других растениях семейства подсолнечных", — сказала соавтор Кеили Перальта.

"Хотя для определения этих свойств нужны дальнейшие исследования, это открытие подчеркивает потенциальные знания, которые мы можем получить, сохраняя биоразнообразие растений в хрупких экосистемах пустынь", — добавила она.

Напомним, жительница Великобритании нашла редкий гриб "пальцы дьявола", который имеет запах гнилой плоти и вид "руки, которая протягивается из могилы".