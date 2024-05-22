В Пентагоне заявили, что Россия угрожает спутникам США на орбите Земли

Россия развернула потенциальное противоспутниковое оружие на орбите, где находятся спутники правительства США.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что запуск Россией на низкую околоземную орбитуспутника, который по параметрам выглядит как противоспутниковое оружие, вызывает беспокойство в Пентагоне.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

Он заявил, что Россия запустила спутник 16 мая.

"По нашим оценкам, является вероятно противоспутниковым оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", — заявил представитель Пентагона.

Он отметил, что оценки указывают на сходство с другими противоспутниками, которые были россиянами в 2019 и 2022 годах.

Генерал заявил, что Россия развернула спутник на той же орбите, где находятся спутники правительства Соединенных Штатов.

"Очевидно, мы продолжим отслеживать это", – заверил Райдер.

Кроме того, Райдер заявил, что США оставляют за собой право защищать себя и космическое пространство, а также обеспечивать бесперебойную поддержку объединенных сил.

"Мы в дальнейшем будем уравновешивать необходимость защищать наши интересы в космосе с нашим желанием сохранить стабильную и устойчивую космическую среду", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия использует космический аппарат для испытания противоспутникового ядерного оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что США проведут военные учения в космосе, во время которых будут противодействовать спутнику размером с холодильник.

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