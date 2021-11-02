В Перу археологи раскопали скелеты детей, принесенных в жертву тысячу лет назад

Скелеты принадлежат культуре Уари.
На северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад
Об этом пишет Science Alert.
Четыре скелета, принадлежащие двум детям, подростку и одному взрослому, относятся к культуре Уари.
"Эти останки являются первыми известными в этом регионе примерами человеческих жертвоприношений цивилизации Уари", — рассказал археолог Эдгар Бракамонте Левано из Музея королевских гробниц Сипана.
Кроме человеческих скелетов, исследователи также обнаружили остатки 8 морских свинок. Среди артефактов оказались горшки, бутылки и нож с лезвием в виде полумесяца.
Специалисты считают, что жертвы людей были частью ритуала, проведенного в начале строительства религиозных помещений в стиле Уари.
Цивилизация Уари процветала в горах и на побережье современного Перу с 500 до 1000 год н. э.
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