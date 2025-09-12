В Перу нашли 3800-летний город каралов: новое открытие может изменить историю цивилизации

Древний город каралов. Фото: Zona Arqueológica Caral

Археологи нашли в пустынной долине Супе, в 180 км к северу от Лимы, город Пенико возрастом около 3800 лет. Он принадлежал древней цивилизации каралов, которую ученые считают древнейшей в Америке. Открытие в июле 2025 года совершила археолог доктор Рут Шейди, которая более трех десятилетий исследует этот регион.

Пенико расположен всего в 10 км от главного центра Карал-Супе, внесенного в 2009 году в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь археологи уже раскопали 18 сооружений — от церемониальных храмов до жилых комплексов. Как и Карал, город не имел укреплений или оружия, что подтверждает миролюбие каралов.

Цивилизация существовала с 3000 до 1800 года до нашей эры. Каралы выращивали хлопок, тыкву, сладкий картофель и другие культуры, занимались рыболовством и поддерживали торговые связи с Андскими регионами и Амазонией.

Открытие Пенико дает новые свидетельства того, как люди адаптировались к климатическому кризису. Около 4000 лет назад регион пережил 130-летнюю засуху, которая разрушила поселения. Часть населения переселилась ближе к горным источникам, которые питались ледниками, и таким образом смогла выжить без войны и завоеваний.

Среди артефактов, найденных в Пенико, — глиняные фигурки, украшения и резные кости. В частности, археологи обнаружили скульптуру женской головы с красным пигментом и музыкальные инструменты, среди которых флейты из костей пеликана. Это свидетельствует, что даже в период демографического спада община сохраняла культурные и ритуальные традиции.

Место уже открыто для туристов. Как и Карал, Пенико можно посетить ежедневно с 09:00 до 17:00. Экскурсии проводят местные гиды, большинство из которых говорят на испанском, поэтому археологи советуют путешественникам брать переводчика.

