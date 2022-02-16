В Перу найдены мумии детей: их убили, чтобы сопроводить дворянина в подземный мир (фото)

В Перу найдены мумии детей: их убили, чтобы сопроводить дворянина в подземный мир (фото)

Исследователи полагают, что детей принесли в жертву около 1000–1200 лет назад.

Ученые обнаружили 14 мумий доинского периода, среди которых, в частности, 6 детей. Детские скелеты были завернуты в ткань и похоронены в могиле рядом с дворянином, который являлся важной политической фигурой. Тело дворянина было связано веревками, а руки закрывали лицо.

Об этом пишет Express.

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Гробницу раскопали в месте под названием Кахамаркилья. Она была около 3 метров в длину и 1,4 метра в глубину.

Исследователи полагают, что детей принесли в жертву около 1000–1200 лет назад. Древние перуанские цивилизации использовали жертвоприношение в качестве ритуала, веря, что они отправляют умерших людей в "мир мертвых". Также считалось, что принесение в жертву взрослых, а иногда и детей, как в этом случае, задабривало их разозленных богов и пугало их врагов.

Как отметил археолог Питер Ван Дален, дети могли быть близкими родственниками и были помещены в разных частях входа в гробницу мумии (дворянина), одна поверх другой. Их использовали для того, чтобы сопровождать мумию в подземный мир. На месте раскопок были обнаружены тела 8 взрослых, а также керамические горшки, остатки животных.

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