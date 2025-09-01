В Перу обнаружили захоронение более десятка людей со связанными руками

Раскопки / © скриншот с видео

В Перу археологи обнаружили захоронение более десятка людей возрастом около 2,300 лет, которых закопали лицом к земле с руками, связанными за спиной, вероятно как жертв древнего ритуала. Это открытие проливает свет на странные погребальные ритуалы древних культур на северном побережье Перу, в частности в регионе Пуэмапе.

Об этом пишет издание The Independent.

Исследователи, в том числе ученые из Национального университета Сан-Маркос, предполагают, что эти люди могли быть принесены в жертву в рамках религиозных обрядов или после вооруженного конфликта. Похороненные имеют следы насилия: удары по различным частям тела, переломы и неестественные позы, что свидетельствует о насильственной смерти.

«Способ, которым их разместили в гробнице, очень необычный», — отметил Генри Танталеан из Национального университета Сан-Маркос в комментарии Live Science.

По словам Танталеана, который возглавляет исследовательскую группу по археологии андских наук и технологий, захоронение «с лицом к земле является редким явлением в доколумбовой истории Анд». Он добавил, что, вероятно, эти люди были жертвами ритуала, принесенными для поклонения древнему храму, однако их происхождение и статус остаются неизвестными.

Исследователи предполагают, что захороненные могли быть местными жителями или приезжими из соседней долины. Новые раскопки на археологическом объекте Пуэма́пе в районе Сан-Педро Льок позволили обнаружить новые детали ритуальной архитектуры и подтвердить связь региона с культом предков в долине Жекетепеке.

Предыдущие раскопки в 1990-х годах связывали историю Пуэма́пе с древней культурой Куписник. Благодаря современным технологиям, в частности спутниковым снимкам, ученые получили новую научную перспективу.

Исследования показали, что культовый храм Пуэма́пе существовал около 1000 года до н.э., а человеческая активность на этом месте подтверждается уже с 2200 года до н.э. Археологи считают, что Пуэма́пе мог быть одним из старейших ритуальных центров на северном побережье Перу, местом паломничества и ритуальных захоронений, что подтверждает большая цементированная площадь вокруг храма.

Последние раскопки открыли переднюю часть древнего здания храма, лестницы для доступа и стены, выложенные большими каменными блоками. Ученые также собрали образцы древних растений и животных, чтобы лучше понять рацион, флору и фауну перуанского побережья в древние времена.

