Павич / © pixabay.com

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Перья павлинов всегда восхищали своим ярким блеском и переливами. Но новое исследование показало: красота этих птиц имеет не только декоративную, но и уникальную физическую основу. Ученые из Флоридского политехнического университета и Университета штата Янгстаун обнаружили, что отдельные участки хвоста павлина могут вести себя как природные лазеры.

Об этом сообщило издание Science Alert.

В ходе эксперимента исследователи нанесли специальный краситель на части павлиньего пера. Это помогло обнаружить наноструктуры, которые не просто отражают свет, но и усиливают его, создавая эффект, аналогичный лазерному излучению. Речь идет о так называемых «глазках» на перьях — именно они обнаружили способность отражать волны света вперед-назад, что является ключевым механизмом формирования лазерного луча.

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Как объясняют авторы исследования, перья павлинов содержат резонансные наноструктуры, которые формируют своеобразные оптические полости. В таких полостях световые волны могут многократно отражаться и усиливаться. В частности, было зафиксировано характерное излучение на двух длинах волн — зеленой и желто-оранжевой.

Ученые отмечают, что точный механизм выравнивания волнового фронта в этих структурах еще не установлен. Однако тот факт, что одинаковые длины волн фиксируются в разных частях пера, свидетельствует о наличии стабильных оптических свойств, которые повторяются по всей поверхности.

Наблюдения могут стать полезными для исследований в сфере биолазеров или оптического анализа биологических тканей. Почему именно такая структура сформировалась в ходе эволюции, пока остается открытым вопросом.

Напомним, исследователи сделали неожиданное открытие при изучении паразитических ос вида Nasonia vitripennis. Как выяснилось, эти маленькие насекомые способны «замедлять» биологические часы

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