В пещере Новой Зеландии нашли "затерянный мир": что известно об открытии ученых

Пещера в Новой Зеландии. Фото: Тревор Уорти

В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили в древней пещере уникальную коллекцию окаменелостей, которая помогает восстановить целый «потерянный том» природной истории страны.

Об этом сообщило издание Discoverwildlife.

Во время исследования пещеры Moa Eggshell Cave на Северном острове ученые нашли останки птиц и земноводных возрастом от 1 до 1,5 миллиона лет. Среди них — 12 вымерших видов птиц и четыре вида лягушек, которые до сих пор не были известны науке.

По словам палеонтолога Тревора Уорти из Университета Флиндерса, эти находки показывают, что древние новозеландские леса были домом для значительно более разнообразной фауны, чем считалось ранее. Часть этих видов исчезла задолго до прибытия человека — примерно миллион лет назад — из-за мощных вулканических извержений и резких климатических изменений.

Одно из ключевых открытий — новый вид попугая Strigops insulaborealis, древний родственник какапо. Если современный какапо не способен летать и имеет сильные ноги для лазания, то его предок имел значительно более слабые конечности, что может свидетельствовать о другом образе жизни — возможно, даже способность к полету. Ученые отмечают: нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу.

В той же пещере нашли и вымершего родственника такахе — редкой нелетающей птицы, которая сейчас находится под угрозой исчезновения. Также обнаружили неизвестный ранее вид голубя, близкого к австралийским бронзокрылым голубям.

Старший куратор Кентерберийского музея Пол Скофилд назвал открытие не просто «потерянным разделом», а «целым недостающим томом» истории природы Новой Зеландии.

