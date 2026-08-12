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В пещере обнаружили нетронутое жилище древних людей: как жили 17 тысяч лет назад
Около 17 тысяч лет назад обвал скалы перекрыл доступ к главному залу, фактически превратив пещеру в доисторическую капсулу времени.
В пещере Ла-Гарма в Кантабрии на севере Испании археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившееся жилище людей, которые обитали здесь около 16 800 лет назад. Из-за обвала скалы вход в помещение оказался заблокированным, благодаря чему его содержимое на протяжении тысячелетий оставалось практически нетронутым.
Об этом пишет IFL Science.
Исследователи называют Ла-Гарму одним из наиболее хорошо сохранившихся палеолитических жилищ в мире. Внутри сохранилось около 5 квадратных метров жилого пространства, где предметы лежат примерно там, где их оставили древние обитатели.
Доисторическая «капсула времени»
Пещеру открыли в 1995 году. Люди использовали её на протяжении всего верхнего палеолита, а в этом комплексе также находится одна из крупнейших коллекций наскального искусства в Европе.
Около 17 тысяч лет назад обвал скалы перекрыл доступ к главному залу, фактически превратив его в своеобразную доисторическую капсулу времени. Остальные части пещерного комплекса, однако, продолжали использоваться людьми на протяжении следующих тысячелетий — здесь обнаруживали следы поселений, захоронений и гробниц различных исторических эпох.
Тысячи предметов остались на месте
В центре древнего жилища археологи обнаружили очаг, вокруг которого были разложены тысячи предметов повседневного обихода. Жилое пространство было ограничено каменными блоками и сталагмитами, которые, вероятно, удерживали конструкцию из палок и шкур.
На сегодняшний день исследователи обнаружили 4614 артефактов. Среди них — инструменты для работы с камнем, костью и рогом, орудия для обработки туш животных и шкур, наконечники копий, иглы и один из древнейших прототипов гарпуна.
Особенно ценной находкой стала кость тура с изображением животного и человеческого лица. По словам исследователей, подобного артефакта ранее не находили в палеолитической Европе.
Охотники на пещерных львов
Среди находок также есть подвески, изготовленные преимущественно из костей оленей, лошадей и бизонов. Другие исследования Ла-Гармы выявили останки евразийских пещерных львов, вымерших примерно 14 тысяч лет назад.
На костях хищников учёные обнаружили царапины и следы обработки человеком. Это породило вопрос: могло ли интенсивное охота людей ради меха, особенно ценного в условиях ледникового периода, способствовать исчезновению этого вида.
Археологи продолжают исследования Ла-Гармы, применяя неинвазивные методы, чтобы получить новые данные о жизни людей ледникового периода и в то же время сохранить это уникальное поселение.
Напомним, что торговля мумифицированными частями человеческих тел может представлять опасность для здоровья из-за грибковых спор и токсичных веществ, сохранившихся на останках. Учёные назвали это «настоящим проклятием мумии».