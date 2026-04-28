В пещере США нашли гигантский наскальный рисунок: открытие может изменить историю американцев

В пещере США нашли гигантский наскальный рисунок / © unsplash.com

Реклама

Археологи обнаружили огромный трехметровый рисунок глубоко в пещере в Алабаме. Они нашли массивные наскальные рисунки, остававшиеся невидимыми на протяжении веков.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Монументальное произведение искусства длиной 3 метра, написанное глиной, теперь самое известное изображение коренных народов в пещерах США. Именно такой рисунок нашли в пещере в Алабаме. Открытие смогли совершить с помощью передовой 3D-визуализации. Она и смогла обнаружить скрытые искусства.

Реклама

Археологи определили, что этот ряд изображений датируется примерно 1000 лет назад. В последнем исследовании говорится, что этот рисунок был скрыт из-за чрезвычайно низкого потолка пещеры.

Уникальный глиняный рисунок нашли в пещере под названием «19-я безымянная пещера». Давно было известно, что именно в ней самая большая концентрация наскальной живописи коренных американцев.

Исследователи говорят, что эти рисунки имели глубокое духовное значение для коренных общин Юго-Востока. Ранее здесь нашли рисунок трехметровой гремучей змеи, которая, по теориям исследователей, считалась священной среди коренных народов региона.

Новые данные опровергают старые представления о том, что ранее в пещерах юго-востока не было задокументировано больших изображений.

Реклама

«Эти изображения уникальны, потому что до сих пор у нас не было больших фигур из этого региона. И это меняет наше представление о том, что может быть в пещерах», — поделился профессор Университета Теннесси Ян Симек.

3D-технологии позволяют раскрыть то, чего не видно человеческому глазу. Для обнаружения этих изображений исследователи использовали фотограмметрию. Им пришлось объединить сотни фотографий в навигационную 3D-модель.

Цифровая реконструкция смогла обнаружить пять ранее неизвестных крупных глифов. Так, новейшие технологии облегчают исследование древних времен.

Пещера №19 достигает длины в 5 км. Ее впервые обнаружили в 1998 году. В системах верований коренных народов Юго-Востока пещеры ассоциировались с подземным миром, а земляные курганы — с верхним миром. Такие открытия, уверены исследователи, могут пролить свет на историю коренных американцев.

Реклама

Новости партнеров