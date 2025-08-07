В пещере у Мертвого моря нашли древнюю надпись о смерти: что за ней стоит

В пещере у Мертвого моря нашли редкую надпись времен восстания Бар-Кохбы / © Times of Israel

Реклама

В Израиле была сделана уникальная археологическая находка — в одной из пещер Иудейской пустыни неподалеку от Эйн-Геди была обнаружена арамейская надпись в возрасте примерно 1900 лет. Его, вероятно, покинули еврейские повстанцы во время антиримского восстания Бар-Кохбы во II веке н.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Доктор Асаф Гайер исследует пещеру недалеко от национального парка Эйн-Геди в районе Мертвого моря. / © The Times of Israel

Об открытии объявили израильские исследователи на Всемирном конгрессе иудаистов в Иерусалиме. Как сообщил археолог Асаф Гайер, первая строка надписи содержит фразу: "Авва из Набурии погиб". Остальные строки частично расшифрованы: исследователи смогли прочитать отдельные слова, в частности “на нас”, “он взял” и ”the”.

Реклама

Надпись была обнаружена на нижней части сталактита в пещере, которая уже была известна ученым — в 1970-х годах там зафиксировали фрагментарную чернильную надпись эпохи Первого Храма. 2023 ученые провели мультиспектральную съемку с целью считывания невидимых фрагментов — и неожиданно нашли новый, ранее неизвестный текст.

В пещере у Мертвого моря была найдена редкая надпись. / © The Times of Israel

Вместе с надписью исследователи также встретили четыре прекрасно сохранившихся римских меча и монету времен Бар-Кохбы. Это позволяет предположить, что надпись может датироваться периодом восстания между 132–135 годами н.э., хотя окончательной уверенности нет.

По словам Гайера, такие находки – большая редкость. "Надпись из четырех строк с полноценным содержанием - почти неслыханное явление. Обычно мы находим лишь отдельные слова или имена", - пояснил он.

Также археологи нашли один из 1900-летних римских мечей-спать, спрятанный, вероятно, еврейскими повстанцами. / © The Times of Israel

Надпись имеет размер примерно 8 на 3,5 см и выполнена квадратным еврейским шрифтом, который используют и сегодня в современном иврите. Исследователи считают, что автор пытался сделать каллиграфическую надпись, но ему это не удалось — возможно, из-за сложной поверхности сталактита или отсутствия соответствующей подготовки.

Реклама

Хотя в самой пещере свитки не обнаружили, поблизости находили фрагменты текстов, которые могли принадлежать к тайникам повстанцев Бар-Кохбы. Ученые продолжают исследование в этом районе в надежде найти больше следов этого исторического периода.

Напомним, ранее в Израиле археологи обнаружили развалины, которые, по их мнению, когда-то были местом хранения Ковчега Завета — священного золоченого сундука, описанного в Библии.