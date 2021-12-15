В Pfizer заявили о высокой эффективности таблеток от COVID-19: какой процент и действенны ли против "Омикрона"

В Pfizer заявили о высокой эффективности таблеток от COVID-19: какой процент и действенны ли против "Омикрона"

Таблетка против коронавируса от Pfizer эффективна, в частности, и для людей из групп риска.

Таблетки от американской фармацевтической компании Pfizer эффективны против коронавируса почти на 90% в предотвращении госпитализации и смерти среди пациентов из групп риска.

О последних лабораторных данных объявила компания 14 декабря, сообщает Reuters, а также пишет AFP.

О предварительных итогах испытания этого лекарства Pfizer сообщала в прошлом месяце. Тогда выяснилось, что этот пероральный препарат показал эффективность 89% по предотвращению госпитализации или смерти по сравнению с плацебо на основании промежуточных результатов.

В исследовании приняла участие группа из 1200 человек. Данные, обнародованные во вторник, 14 декабря, включают в себя еще тысячу человек. Кроме того, последние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат действителен еще и против нового COVID-штамма "Омикрон".

"Это сообщение является дополнительным подтверждением того, что наш препарат, если он будет разрешен или одобрен, может существенно повлиять на жизнь многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают его эффективность в уменьшении госпитализаций и смертности и показывают существенное снижение вирусной нагрузки", – сказал глава Pfizer Альберто Бурло.

Также читайте В Австралии одобрили COVID-вакцину Pfizer для детей от 5 до 8 лет

В случае успешного завершения всех продолжающихся испытаний и одобрения препарата, он получит название Paxlovid. Таблетки принимают вместе с еще одним противовирусным каждые 12 часов в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.