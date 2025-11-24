В подводной пещере нашли вымерших существ ледникового периода: как выглядят

Пещера (иллюстративная фотография)

Реклама

Уникальная подводная пещера Хойо-Негро в системе Сак-Актун на полуострове Юкатан (Мексика) стала источником удивительных палеонтологических открытий, переписывающих представления ученых о доисторической фауне.

Об этом сообщает Т4.

На глубине почти 55 метров команда дайверов обнаружила хорошо сохранившиеся окаменелости двух крупных хищных видов ледникового периода: короткомордого медведя (Arctotherium wingei) и волковидного животного (Protocyon). Эти находки, опубликованные в журнале Biology Letters, являются важнейшим доказательством масштабной миграции видов.

Реклама

Виды, которые должны быть только в Южной Америке

Ранее считалось, что эти два вида обитали исключительно в Южной Америке. Однако обнаружение их останков так далеко на севере — в Мексике — стало сенсацией.

По словам Блейна Шуберта, ведущего палеонтолога исследования, это место предоставило полнейшая палеонтологическая летопись Arctotherium wingei, когда-либо найденная за пределами Южной Америки. До этого все известные записи об этом великом хищнике были лишь фрагментарными.

Это открытие является весомым доказательством Великого американского биотического обмена — периода, начавшегося около 2,5 миллиона лет назад, когда животные мигрировали между континентами через вновь образовавшийся сухопутный мост. Находки не только подтверждают, что Arctotherium Wingei и Protocyon достались Юкатану, но и свидетельствуют о том, что они сосуществовали с людьми в этом регионе.

Окаменелости короткомордого медведя Arctotherium wingei и волковидных троглодитов Protocyon, найденных.

Идеальные условия сохранения

Уникальность Хойо Негро заключается в идеальных условиях для сохранения. Низкое содержание кислорода и высокая влажность, возникшие после повышения уровня моря в конце ледникового периода. Благодаря этому окаменелости 12000-летней давности сохранились почти в первозданном состоянии.

Реклама

Как объяснил Росс МакФи, куратор Американского музея естественной истории, эти пещеры позволяют «заглянуть в прошлое так, как обычно не ожидаешь». Пещера Хойо-Негро уже давно известна как казна. Раньше здесь находили останки девочки-подростка, жившей 12 000 лет назад. Экспедиции 2007 года обнаружили окаменелости тапира, саблезубого кота, пумы и древних слонов.

Дайвер исследует окаменелость короткомордого медведя.

Напомним, учёные Оксфордского университета выяснили, что привычка целоваться возникла задолго до появления современного человека. В доисторические времена поцелуи были свойственны, в частности, неандертальцам, которые имели тесные контакты с людьми и делились с ними микробами, в частности через слюну.

Исследователи, проводившие обследование карстовых пещер в южном Китае, обнаружили новый уникальный вид рыб, который назвали Sinocyclocheilus longicornus (что можно перевести как «китайская круглоголубая рыба с длинным рогом»).