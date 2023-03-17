В Польше археологи обнаружили рыцарские артефакты времен Средневековья

Ученые говорят, что находки указывают на расположение рыцарского двора на этом месте.

В Польше во время исследований археологи обнаружили много артефактов времен Средневековья, указывающих на то, что в окрестностях Даромина мог быть рыцарский двор.

Об этом пишет Heritage Daily.

Во время раскопок они нашли разные артефакты: монеты, украшения, предметы обихода, части конского снаряжения и фрагменты керамики.

"Монеты, в частности денарий Болеслава Смелого, украшения из серебра, свинца и медных сплавов, бронзовые кресты, предметы повседневного употребления, такие как ножи и кремни, свинцовые и железные гири, покрытые бронзой, милитарий и элементы конного снаряжения"- уточнил доктор Марек Флорек из Института археологии Университета Марии Кюри

Кроме местных предметов, также обнаружили артефакты, которые, скорее всего, привезли из Прибалтики. Речь идет о крестах с эмалями, кольцах из медной проволоки, серебряных украшениях и накладке с изображением всадника.

Доктор Флорек не исключает, что в окрестностях села в XI-XII веке нашей эры мог быть рыцарский двор, поскольку некоторые из находок являются "элитарными".

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца, украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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