В Польше археологи обнаружили сотни следов динозавров (фото)

Ученые продолжают работать с находками.

Несколько сотен хорошо сохранившихся отпечатков динозавров обнаружили в 130 километрах от Варшавы. Самый большой – 40 сантиметров.

Об этом сообщает CNN.

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Ученые полагают, что эти отпечатки оставили представители как минимум семи видов динозавров. Кроме следов, на их же поверхности обнаружили остатки чешуйчатой кожи. Специалисты геологического института сказали, что это свидетельствует о сложной экосистеме региона древнего периода.

CNN

"По следам, которые оставили динозавры, можно узнать их жизнь и привычки. Мы уже идентифицировали следы того, как они бегали, плавали, отдыхали и сидели", — сказал один из геологов.

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Ранее стало известно, что ученые открыли новый вид динозавра. Исследователи обнаружили около 80% скелета динозавра, проживавшего в Патагонии (Чили), примерно 74 млн лет назад. Четвероногое травоядное существо, названное Stegouros elengassen, является ярким примером ранней гонки вооружений, развившейся в эпоху динозавров и начавшейся ради выживания.