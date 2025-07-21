В Польше нашли лицо, "замороженное" во времени (фото)

Деревянное изображение лица возрастом около 1000 лет / © скриншот с видео

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В Польше на дне озера Ледница археологи-водолазы наткнулись на уникальную находку, которая открывает новые страницы изучения духовного мира средневековых славян. Речь идет о деревянном изображении лица, которое пролежало под водой около тысячи лет. Этот артефакт стал своеобразной капсулой времени, которая сохранила следы верований, художественного мастерства и ритуалов наших предков.

Об этом сообщает T4.

Во время экспедиции в 2024 году специалисты из Центра подводной археологии Университета Николая Коперника обнаружили необычную деревянную балку с резным лицом. Вероятно, она была частью укреплений древнего городища, ведь балка входила в оборонительный вал.

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Размеры артефакта — 12 см в высоту и 9 см в ширину. Особое внимание привлекает мастерство резьбы: реалистичные черты — глаза, нос и рот — свидетельствуют о высоком уровне ремесленничества в те времена. Балка была обозначена номером «353», что позволило датировать ее ориентировочно 967 годом — периодом, когда Польша начала принимать христианство при князе Мешко I.

Подобные деревянные артефакты — большая редкость, ведь органические материалы почти не сохраняются в почве. Но особый, бескислородный микроклимат дна озера Ледница создал идеальные условия для сохранения древесины на протяжении тысячелетий. Именно поэтому подводная археология иногда дает доступ к материалам, которые невозможно найти на суше.

Интересно, что похожие вырезанные лица находили и в других исторических славянских центрах — в Волине, Великом Новгороде и Старой Ладоге. Это позволяет предположить существование общей художественной и религиозной традиции, распространенной среди славянских племен.

Деревянное изображение лица возрастом около 1000 лет

Историки считают, что такие изображения имели не только декоративное, но и глубокое сакральное значение. Вероятно, они символизировали божество, духа-защитника или мифологического героя, призванного охранять жителей поселения. Рядом с балкой исследователи нашли кости и лошадиные челюсти — вероятные следы ритуалов жертвоприношения.

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Эти находки подтверждают гипотезу, что изображение лиц могло использоваться в церемониях защиты от злых духов или опасностей. Символизм и обряды были тесно вплетены в повседневную жизнь славян даже в период христианизации, показывая многогранность духовного мира тогдашнего общества.

К слову, недавно в Польше среди ила старого рва возле замка археологи нашли уникальный аметист, оправленный в позолоченное серебро, которому около 600 лет.