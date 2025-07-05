В Польше обнаружили надгробие с рыцарем времен Тевтонского ордена (фото)

Надгробие / © PAP

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В центре Гданьска, во время археологических раскопок, обнаружили уникальное надгробие XIII века с изображением средневекового рыцаря.

Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Каменная плита длиной 150 см изготовлена из готландского известняка. На рельефе изображен мужчина в кольчуге, со щитом и мечом в руках.

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Надгробие украшено аркадой — архитектурным элементом, распространенным в позднем XIII — начале XIV века. Археологи отмечают, что хотя пока неизвестно кто именно там похоронен, изысканность изображения и боевая осанка фигуры могут свидетельствовать о высоком статусе умершего.

Раскопки ведутся на территории, где в XII веке стояла деревянная церковь, а впоследствии — в 1340 году — построили кирпичный замок Тевтонского ордена. Крепость стала резиденцией комтура — одного из командиров немецкого духовно-военного ордена, который захватил Гданьск в 1308 году.

Представительница ArcheoScan Сильвия Куржинская сообщила, что надгробие будет поднято для дальнейшего изучения. Археологи надеются, что под ним сохранилось захоронение.

Кроме того, во время раскопок обнаружили второе надгробие — из песчаника, вместе с остатками деревянного гроба. Плита имеет признаки повреждения и следы коррозии карбоната меди, что может свидетельствовать о наличии металлического предмета возле места захоронения.

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Ранее мы писали, что в британской Виндоланде археологи нашли римские ботинки размером 49 — более 30 см длиной. Находка вызвала новые вопросы относительно личности и происхождения владельца.

Напомним, в Гватемале археологи обнаружили три древних города мая, расположенные в форме треугольника в джунглях Петен. Их основали между 1000 и 400 годами до н.э., а население оставалось там до примерно 1100 лет назад.