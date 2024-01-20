В Польше в реке обнаружили редкий тысячелетний викинговый меч

В Польше обнаружили древний меч в реке Висла. Находка произошла во время плановых дноуглубительных работ на пристани для яхт.

Об этом пишет Heritage Daily.

Эксперты считают, что именно этот меч принадлежит к типу Ulfberht — оружия, знаменующему переход от меча викингов к средневековому рыцарскому мечу.

Одной из особенностей этих мечей является определенное содержание углерода в их стали. Этот уникальный состав придает оружию чрезвычайную прочность, гибкость и долговечность.

Викинги, хоть и пользовались этими мечами, не были их производителями. Настоящее место производства остается загадкой. Считается, что оно где-то в Западной Европе.

Профессор Войцех Чудзяк из Университета Николая Коперника в Торуне предполагает, что мечом мог владеть воин-викинг. Эту гипотезу подтверждает географический контекст, поскольку Влоцлавек находится на перекрестке основных морских и сухопутных путей, соединяющих Куяву, Мазовию и даже простирающихся до Киевской Руси.

Напомним, около 300 серебряных монет, которым, как считают, более 1000 лет, были найдены вблизи крепости викингов на северо-западе Дании.

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