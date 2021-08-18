В Помпеях нашли уникальную гробницу: чем важна находка

Мужчине в найденной гробницы было около 60 лет.

В Помпеях нашли уникальную гробницу с полумумифицированным телом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 августа.

Археологи убеждены, что это поможет им больше узнать о ритуалах и культуре римского города, погребенного под лавой и пеплом от извержения вулкана Везувий.

Мужчине в найденной гробницы было около 60 лет, предполагают ученые. Он, вероятно, всего был рабом, которого затем освободили и до смерти успел достаточно разбогатеть, чтобы обеспечить себе пышное погребение. Археологи радуются: такого целого скелета здесь никогда не находили, ведь обычно мертвецов в Помпеях сжигали.

Новости мира: в Помпеях нашли уникальную гробницу с полумумифицированным телом

Как сообщалось, в Египте обнаружили древнее фараонского город, которому почти 3,5 тысячи лет, неподалеку Луксора. Город, говорят исследователи, было построено во времена правления одного из самых могущественных правителей древнего Египта Аменхотепе III. В поселении на удивление хорошо сохранились человеческие скелеты, стены домов, а внутри почти невредимыми остались предметы ежедневного потребления — такие как кувшины или орудия труда.

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