В Португалии мужчина случайно обнаружил во дворе останки гигантского динозавра

В Португалии мужчина обнаружил на заднем дворе своего дома останки огромного динозавра, которые сейчас исследуют ученые.

Мужчина проводил строительные работы на своем земельном участке в португальском городе Помбал.

Об этомпишет издание Phys.org.

Он обратился к палеонтологам, которые устроили раскопки и обнаружили скелет существа длиной около 25 метров и высотой около 12 метров.

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Группа исследователей из Испании и Португалии пришли к выводу, что обнаружили останки крупнейшего из найденных в Европе зауроподов — четырехлапого травоядного динозавра, выделявшегося длинным хвостом и не менее длинной шеей.

"Удивительно видеть, что все ребра животного сохранились в таком виде, сохранив свое исходное анатомическое положение. Такой способ сохранения достаточно необычен для истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов, найденных в Верхней Португалии Юрского периода", — сказала Элизабет Маларабота, научный сотрудник факультета наук Лиссабонского университета.

Ранее стало известно, что в парке "Долина динозавров" – в американском Техасе – обнаружили следы динозавров, которым более 100 миллионов лет.

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