В приложении "Дія" смогут принимать жалобы пользователей: как это будет работать

AI-ассистент может появиться в "Дії" уже в первом квартале этого года.

В приложении " Дія" может появиться АИ-ассистент, принимающий жалобы граждан.

Об этом на презентации AI Center of Excellence 4 февраля сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава министерства объяснил, что АИ-ассистент сможет трансформировать голос в текст, поэтому к нему можно обращаться голосом. Затем "Действие" определит, какое министерство уполномочено решить вопрос и перенаправит обращение пользователя.

"Мы работаем над тем, чтобы у "Дії" появился такой определенный помощник, который может использовать язык AI, определенный AI-агент, к которому вы можете обратиться, если у вас есть проблема при взаимодействии с государством", — сказал Михаил Федоров.

Также он сообщил о целях министерства по внедрению технологий

"Если говорим об искусственном интеллекте, то здесь мы также пошли с достаточно амбициозной задачей. Мы поставили перед собой цель – к 2030 году войти в ТОП-3 стран мира по уровню интеграции и производству AI-решений", — добавил он.

Напомним, на днях сообщалось о панике в технологическом сегменте фондового рынка, вызвавшего китайский искусственный интеллект Deepseek. На фоне небывалого обрушения акций западных техногигантов ему угрожают исками за кражу.

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